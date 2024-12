Omwonenden gissen naar oorzaak van dodelijke explosie in Den Haag: „Ik denk dat het een aanslag is”

De ravage is enorm. Een gapend gat markeert de plek waar voorheen vijf appartementen stonden. Van de bruidsmodewinkel, die onlangs was geopend, is niets meer over. Een rond Heinekenbord prijkt nog fier op de muur van een café dat vol ligt met puin en waar de ramen uit zijn geblazen.

„Rond 6.10 uur hoorde ik een knal. Ik dacht: dat zal wel vuurwerk zijn”, vertelt Noah Hector (18), die bij zijn vriendin logeerde, tegenover de plek des onheils. „Maar toen hoorde ik een tweede knal, die veel harder was. Het bed en het nachtkastje trilden ervan. We keken uit het raam en zagen allemaal vuur en rook. Je schrikt enorm. Mijn vriendin hoorde ook gillende mensen.”

„Mijn vriendin hoorde gillende mensen” - Noah Hector (18)

Noah staat in de deuropening van het appartementencomplex aan de overkant van het getroffen woonblok. De deur kan niet meer dicht. Door de kracht van de explosie is het cilinderslot eruit gerukt.

„Het is heel raar”, zegt hij ontdaan. „We zouden gisteravond nog een drankje doen in het café dat nu verwoest is.”

Noah Hector. beeld RD

Kledingkast

Rebecca Roos (35) uit Monster is op de rampplek komen kijken. Niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat ze een echtpaar goed kent dat in een van de appartementen van het ingestorte complex woonde. Roos heeft weinig hoop dat ze nog in leven zijn. Het voorste deel van het huis staat nog overeind, maar de vloer van de slaapkamer –volgens Roos op de bovenste verdieping– is naar beneden gestort. Ze wijst op een foto die ze van het complex heeft gemaakt. „Hier hangt het bhv-jasje dat ze altijd droeg. En hier zie je de kledingkast nog staan.”

„Hier hangt nog het bhv-jasje dat ze altijd droeg” - Rebecca Roos, bekende van slachtoffer

Rebecca Roos. beeld RD

Reddingswerkers hebben tot nu toe vijf mensen onder het puin vandaan gehaald. Van hen zijn er vier overleden. De vrees is dat het dodental verder zal oplopen. „We houden rekening met het zwartste scenario”, verklaart burgemeester Jan van Zanen omstreeks 15.15 uur tijdens een persconferentie in de raadzaal van het stadhuis van Den Haag. De kans is volgens hem gering dat er nog levende slachtoffers in het puin worden gevonden.

Van Zanen, die zaterdagochtend vroeg ter plekke was, vindt het „onvoorstelbaar” wat er is gebeurd. „De omvang van de vernielingen tart iedere beschrijving. Een totaal stuk flat is weggeslagen. Je loopt tussen de scherven en het puin door.”

De oorzaak van het incident is nog in nevelen gehuld. Van Zanen kan niet zeggen of het om bijvoorbeeld een vuurwerk- of een gasexplosie ging. Volgens de politie reed vanochtend een auto hard weg na de explosies. Maar ook daarover kan de burgemeester geen mededelingen doen. De politie doet verder onderzoek naar een uitgebrande auto. Opmerkelijk is dat deze auto vlam vatte, terwijl andere auto’s –die nog dichter bij het verwoeste pand stonden– alleen beschadigd raakten.

Nieuws in beeld Hulpdiensten in de Haagse wijk Mariahoeve, nadat hier een explosie heeft plaatsgevonden. De ontploffing verwoestte vijf bovenwoningen in de portiekflat. beeld ANP, Koen van Weel Hulpdiensten hebben een derde lichaam gevonden. beeld ANP, Koen van Weel Reddingswerkers sjouwen met een lijkkist. beeld ANP, Koen van Weel De ravage is enorm. beeld ANP, Ramon van Flymen Burgemeester Jan van Zanen tijdens de persconferentie over de explosie. beeld ANP, Koen van Weel Reddingswerkers kijken naar het verwoeste complex. beeld ANP, Koen van Weel Luchtfoto van het complex waarvan een deel is ingestort. beeld ANP, Ramon van Flymen Met man en macht wordt geblust. beeld ANP, Jeffrey Groeneweg

Gokpartijen

Intussen wordt er in de Haagse wijk volop gespeculeerd over de oorzaak. „Ik denk dat het een aanslag is”, meent Saïni Feekes, die de knallen vanochtend hoorde en met haar 14-jarige dochter Mckenzie poolshoogte is komen nemen. „Mijn gevoel zegt dat het café erbij betrokken is.” Volgens haar waren daar in het verleden ’s avonds laat illegale gokpartijen.

De 18-jarige Noah is voorzichtiger en heeft geen behoefte om te gissen. Hij ziet geen aanleiding om te denken dat er criminaliteit in het spel is. „Het is hier een hele rustige wijk en er wonen veel oudere mensen.”

De komende nacht zoeken reddingwerkers verder, zegt Van Zanen. „We houden rekening met een langdurige operatie.” Deze zaterdagavond zijn er volgens hem twee bijeenkomsten: voor direct getroffenen en voor omwonenden. Voor mensen die hun huis niet meer in kunnen, zijn er overnachtingen geregeld.