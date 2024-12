American Airlines verliest op Wall Street na technische problemen

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na het sterke koersherstel in de afgelopen twee handelsdagen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 42.920 punten. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 5994 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 19.875 punten.

Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de kerst. De New Yorkse beurzen zijn ook slechts een halve dag open en sluiten om 19.00 uur Nederlandse tijd vanwege kerstavond. Wall Street blijft op eerste kerstdag gesloten, maar is in tegenstelling tot de Europese beurzen op tweede kerstdag wel open.

US Steel leverde bijna 1 procent in. Beleggers verwerkten het nieuws dat het Amerikaanse nationale veiligheidspanel geen overeenstemming wist te bereiken over zijn beoordeling van de verkoop van het Amerikaanse staalconcern aan het Japanse Nippon Steel. Het is nu aan president Joe Biden om een besluit te nemen over de transactie met een waarde van zo’n 14 miljard dollar.

Biden heeft eerder al aangegeven dat US Steel in Amerikaanse handen moet blijven en de verkoop aan het Japanse Nippon Steel op grond van nationale veiligheid te willen blokkeren. De president heeft nu vijftien dagen de tijd om zijn besluit aan te kondigen. Ook aankomend president Donald Trump liet begin deze maand weten de overname van US Steel te willen blokkeren. Trump wil het Amerikaanse bedrijf „weer sterk en geweldig maken” met een reeks belastingvoordelen en tarieven.

Grote tech- en chipbedrijven als Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, Nvidia en Broadcom wonnen verder tot ruim 1 procent. Meta won een dag eerder al meer dan 2 procent, terwijl Broadcom en Nvidia tot ruim 5 procent stegen. Mede dankzij die koerswinsten sloot techgraadmeter Nasdaq maandag 1 procent hoger.