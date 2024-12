In de nacht van zaterdag op zondag was er een explosie bij een huis aan de Schubertlaan in Leiden en de nacht erna bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Rijksstraatweg in Sassenheim. In de nacht van maandag op dinsdag werd een explosief gevonden bij een woning aan de Narcis in Voorhout. Er was op dat moment niemand thuis. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt.

Aan wat voor verband de politie denkt, wil een politiewoordvoerder niet zeggen. „Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek”, zegt hij. Er vielen bij de incidenten geen gewonden.