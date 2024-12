Bijbel steeds vaker beluisterd via site of app

Dat blijkt uit het jaaroverzicht van debijbel.nl, het Bijbelplatform van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Via de site van het NBG of via een app of podcast kunnen geïnteresseerden luisteren naar audiobijbels, ingesproken door professionele stemmen. „Bijbelluisteren lijkt de nieuwe trend te worden”, liet NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf vorige week weten. „Wij spelen daarop in.”

Ook in 2023 zat het zogeheten Bijbelluisteren al in de lift. In 2024 nam het aantal luisteraars dat via de platforms van het NBG naar Bijbelgedeelten luisterde, verder toe, met 52 procent. In absolute aantallen ging het dit jaar om 1,3 miljoen keer dat op de site van het NBG „het luidsprekertje bij een bepaald Bijbelgedeelte van de gekozen vertaling werd aangeklikt”, zegt persvoorlichter Peter Siebe. „Mensen kunnen zo, bij wijze van spreken, tijdens het strijken of doen van de vaat naar een gedeelte uit de Bijbel luisteren.”

Ook de podcasts van het Bijbelgenootschap bleven in trek. Zo groeide de podcast ”Bijbel in een jaar” van 400.000 naar 500.000 plays. Via deze podcast werken luisteraars in één jaar de hele Bijbel door. Siebe: „Dat gebeurt overigens niet geheel in de volgorde waarin de Bijbelboeken in de meeste vertalingen staan. Bijbelgedeelten worden in dit rooster wat meer thematisch gegroepeerd.”

Appgroep

Een andere optie die het NBG aanbiedt, is om deel te nemen aan een appgroep van mensen die graag met elkaar de Bijbel in één jaar doorlezen. „Het helpt om dit in groepsverband te doen. Dat gebeurt op allerlei plaatsen, niet zelden onder leiding van een predikant. Maar ook een Whatsappgroep om het samen mee te doen, kan een stimulans zijn om het lezen ook echt vol te houden.”

De meest gebruikte zoekwoorden op debijbel.nl waren ook in 2024 weer vrede, liefde en licht, waarbij het opmerkelijk was dat de zoekterm vrede van de derde naar de eerste plaats steeg. De top drie van zoekwoorden „laat zien dat mensen, als ze zich tot de Bijbel wenden, vaak op zoek zijn naar iets positiefs, iets wat inspireert en hoopvol stemt”, zegt Siebe. Andere veelgebruikte zoekwoorden zijn hart, hoop, doop, wijsheid, Bergrede en Onze Vader.

Feestdagen

Wat het NBG verder opvalt, is dat de site intensiever bezocht wordt rond de christelijke feestdagen. „Men wil dan weten: wat vieren we eigenlijk met Kerst? Of met Pasen? Op die momenten vervullen we duidelijk een functie voor mensen die relatief weinig van het christelijk geloof weten en er wellicht in het geheel niet mee zijn opgevoed.”