AEX-index veert op in rustige handel richting kerst

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 876,33 punten. Over heel 2024 koerst de AEX af op een jaarwinst van ruim 11 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 830,61 punten. De beurs in Parijs won 0,4 procent. In Londen, waar tot 13.30 uur wordt gehandeld, steeg de FTSE-index 0,3 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,8 procent is gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Het groeicijfer kwam overeen met een eerdere schatting. De groei werd vooral veroorzaakt door een toegenomen consumptie door huishoudens en de overheid.

Alle 25 hoofdfondsen stonden in het groen. Chipbedrijf ASMI en olie- en gasconcern Shell waren de sterkste stijgers, met plussen van rond de 1 procent. ING en ABN AMRO wonnen 0,6 procent. De Canadese bank RBC verhoogde de koersdoelen voor de twee Nederlandse banken.

Prosus won 0,1 procent. De techinvesteerder zakte een dag eerder nog 1,5 procent, na de aankondiging het Latijns-Amerikaanse onlinereisbureau Despegar te kopen voor omgerekend ruim 1,6 miljard euro.

Bij de middelgrote bedrijven klom AMG 1,2 procent. De metalenspecialist wil het belang van 40 procent in dochteronderneming Graphit Kropfmühl terugkopen van de private investeerder Alterna Capital Partners.

Fagron verloor 0,2 procent. Maandag zakte het aandeel al bijna 7 procent, nadat het apothekersbedrijf liet weten een waarschuwingsbrief te hebben gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA om zijn processen te verbeteren.

De euro was 1,0396 dollar waard, tegen 1,0398 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder en kostte 69,53 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 72,96 dollar per vat.