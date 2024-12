Uitspraak in rechtszaak over gijzeling café Petticoat in Ede

De slachtoffers waren werknemers van café Petticoat. H. was bewapend met messen en dreigde de straat op te blazen. Tijdens de behandeling van de rechtszaak, twee weken geleden, ging het over de enorme gevolgen voor de slachtoffers. Ook werd duidelijk dat de ouders van H. bij het horen van het nieuws over de gijzeling direct het vermoeden hadden dat hun zoon daarbij betrokken was, omdat hij twee dagen voor de gijzeling van medicatie was gewisseld en zijn bed in de instelling voor begeleid wonen leeg was.

Volgens het Openbaar Ministerie is „puur juridisch” geen sprake van gijzeling, zoals het in de volksmond heet, omdat de verdachte niet als doel had om iemand anders tot iets te dwingen. In de gesprekken met de psycholoog en psychiater bleek dat het hem niet te doen was om geld, maar dat het een schreeuw om hulp was.

Naast de celstraf en tbs heeft de officier van justitie ook een locatieverbod gevraagd en een maatregel waarmee H. onder toezicht blijft staan na afloop van zijn gevangenisstraf en behandeling.