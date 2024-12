Slachtoffer van gijzeling café Ede: Ik trilde en voelde doodsangst

„Ik trilde en voelde doodsangst”, verklaarde een van de vrouwelijke slachtoffers tegenover de politie. „Je voelt zo veel emoties, je weet niet wat er gaat gebeuren”, citeerde de rechter in Zutphen haar. Een andere gegijzelde vertelde de politie: „Je hart zit in je keel. Je weet niet wat de bedoelingen zijn van de gijzelnemer en doet maar wat hij vraagt.” De gijzeling in Ede werd wereldnieuws. Het centrum werd afgesloten en er was een politiemacht op de been.

De gekidnapten vertelden dinsdag in de rechtbank in Zutphen geëmotioneerd over het drama. Ze kampen nog altijd met slapeloosheid, angst, lusteloosheid en schrikken van geluiden. „We zijn in een nachtmerrie beland”, zei een van hen.

Twee messen

Op zaterdag 30 maart rond vijf uur in de ochtend kwam verdachte Corné H. (28) het café binnen. De gegijzelden verklaarden later dat de man uit Ede verward oogde. De man, die al jaren worstelt met psychiatrische problemen, haalde twee messen uit zijn broekzakken.

De vier aanwezige personeelsleden moesten op hun knieën gaan zitten en dienden hun telefoon weg te leggen. Corné H. fouilleerde de twee mannen, de twee vrouwen moesten elkaar fouilleren. H. dreigde dat hij de straat kon opblazen met explosieven die hij in zijn rugzak had. In werkelijkheid had de man, die tijdens de gijzelingsactie een groot deel van de tijd een bivakmuts droeg, geen explosieven bij zich. H. eiste 10.000 euro en een veilige aftocht.

Corné H. bedreigde zijn gijzelaars en zei dat tegenstribbelen „vieze” gevolgen zou hebben. Anderzijds stelde hij zijn slachtoffers in zekere zin op hun gemak, bleek uit de verklaringen van de slachtoffers. Ze mochten bier drinken, roken en naar het toilet. Ook kregen de gekidnapten toestemming om een potje dart te spelen. „Dat was heel raar”, vertelde een slachtoffer tegenover de politie. „Hij zei: Als je mij prikt met een pijltje, heeft dat gevolgen.”

Een van de slachtoffers zei dat er tijdens de kidnap diverse kansen waren waarop de gijzelnemer overmeesterd had kunnen worden. Maar de vrees bestond dat hij dan explosieven tot ontploffing zou brengen.

Na telefonische contacten met een politie-onderhandelaar liet H. in de loop van de morgen drie van zijn slachtoffers vrij. Met de enige overgebleven gegijzelde, een man, zat hij nog anderhalf uur in het café. Ze dronken een biertje.

De langst gegijzelde man vertelde later dat zijn collega’s het „heel moeilijk” vonden hem in het café te moeten achterlaten. „Ze barstten in huilen uit.” De laatste 1,5 uur van de gijzeling was Corné H. „redelijk bij zinnen”, verklaarde het slachtoffer. „De gijzelnemer zei: Wie fouten maakt, moet op de blaren zitten.” Waarop ik zei: „Je hebt een aardig grote fout gemaakt.”

Al in de uren voorafgaand aan de gijzeling trok Corné H. de aandacht toen hij uitging in Ede. Opvallend was dat hij rondsjouwde met een rugzak. Daarin zaten zijn messen. Getuigen verklaarden dat hij een „enge, wazige blik” in zijn ogen had. Tegen iemand zei H. dat hij drie mensen had vermoord. H. had een zevental biertjes en whisky gedronken. Naar eigen zeggen was hij „aangeschoten”. Ook gebruikte hij medicatie.

Corné H. komt uit een reformatorisch gezin. De rechter sprak van een „warm nest met betrokken ouders.” De verdachte heeft al jaren met jeugdzorg te maken. De vader van Corné H. belde gaandeweg de gijzeling met de politie en sprak zijn vermoeden uit dat zijn zoon de kidnapper was. Officier van justitie Sandra Leusink zei „groot respect” te hebben voor die actie van de vader van de verdachte.

Corné H. heeft een verleden van crisisopnames en uithuisplaatsingen en woonde voorafgaand aan de gijzeling met begeleiding. H. kampt met autisme-problematiek, borderline en een post traumatische stressstoornis. Hij ondernam diverse suïcidepogingen. Zelf zei H. niet altijd veel vertrouwen te hebben in de hulpverlening.

Misselijk

Gedragskundigen achten de verdachte verminderd dan wel sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Corné H. is enkele malen eerder veroordeeld. Zo werd hij in 2023 bestraft voor bedreiging van een politieagent.

Zelf zei H. dinsdag dat hij „misselijk” werd toen de gijzeling in het café begon. „Ik voelde me wazig”, zei H., die dinsdag niet altijd goed uit zijn woorden kwam. De man zei dat het voor hem nog steeds een „raadsel” is waarom hij vier mensen urenlang gijzelde. Zijn ouders zeggen dat de kidnap een „schreeuw om hulp” was, zo zei de officier van justitie.

Toen de gijzeling rond het middaguur werd beëindigd, ervoer Corné H. dat als een „opluchting”. Hij wenste de slachtoffers dinsdag „veel sterkte” en zei te beseffen dat hij een „ernstig” misdrijf heeft gepleegd.

De advocate van Corné H. zei dinsdag te vrezen dat wisseling van medicatie in combinatie met zijn alcoholgebruik heeft geleid tot verwardheid en hem dreef tot zijn daden. Ze zei dat het verdrietig is dat Corné H. en zijn ouders „al jaren” zoeken naar de juiste hulp voor hem. De advocate vertelde dat H. in het verleden seksueel is misbruikt. Ze onderstreepte dat ze inziet dat de slachtoffers bange uren hebben doorgemaakt. H. zei zelf aan het eind van de zitting open te staan voor contacten met zijn slachtoffers, als dat hen bij de verwerking helpt. Uitspraak 24 december.