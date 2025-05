Statiegeld Nederland opent twee eigen winkels

„In een ideale wereld zouden consumenten hun flesjes en blikjes kunnen inleveren waar ze die ook gekocht hebben, maar dat is nu simpelweg nog niet het geval. Er is geen wettelijke verplichting voor winkels om statiegeldverpakkingen in te nemen”, legt Statiegeld Nederland-directeur Jeroen Hillen uit. „Daarom nemen wij nu zelf het voortouw.”

Hillen benadrukt het belang van „inlevergemak” en pleit voor meer innamepunten in Nederland. „Daar werken we hard aan, en wij blijven zoeken naar creatieve, toegankelijke manieren om statiegeldverpakkingen terug te winnen. Want elk flesje en blikje dat we terughalen, is er één die we kunnen recyclen en weer kunnen gebruiken voor nieuwe flesjes en blikjes.”

Naast contante uitbetaling kunnen bezoekers hun verdiende geld ook doneren of op hun rekening laten storten via een Tikkie.