Groot team op schietpartij Rotterdam waar man in hoofd is geraakt

Binnenland

De politie heeft een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) opgezet naar aanleiding van een schietpartij zaterdagavond op de Reyerdijk in de wijk IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. Daar werd een man gevonden met een schotwond in zijn hoofd. De 63-jarige Rotterdammer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er zondag aan toe is, is niet bekendgemaakt.