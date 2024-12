Drukte op wegen naar wintersportgebieden

Zo staat het rond 16.30 uur vast in de buurt van het Oostenrijkse Salzburg, net over de grens met Duitsland. Verkeer op de A10, die ten zuiden van die stad begint, moet rekening houden met flinke vertraging. „De A10 staat volledig vast”, aldus de ANWB-medewerkster. „We zien dat de files zich hebben verplaatst naar de laatste kilometers op routes naar populaire wintersportgebieden.” Naar verwachting worden de files in Oostenrijk in de loop van de avond minder, zegt ze. Het is volgens haar niet te voorspellen wanneer dat precies gebeurt.

In Frankrijk valt het aantal wintersportfiles mee, zegt de ANWB. Wel is het druk op de weg van Lyon in de richting van Italië. De langste wegafsluiting is op de A31 van Nancy naar Dijon. Op dat traject is zaterdagochtend een vrachtwagen gekanteld die varkens vervoerde. De weg is sinds ongeveer 11.00 uur dicht, aldus de ANWB. „Dat is een grote afsluiting waar veel Nederlanders mee te maken krijgen die onderweg zijn naar Zuid-Frankrijk.”

Los van de wintersportdrukte kan het in eigen land druk worden rond de GelreDome in Arnhem. Daar is zaterdagavond het Mega Piraten Festijn, met optredens van onder anderen Marco Schuitmaker, Snollebollekes en Gerard Joling. Rijkswaterstaat Verkeer meldt aan het einde van de middag dat er rond het Gelderse stadion al „meer en meer verkeer” te zien is.