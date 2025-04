Timmermans verwacht Schoof ‘gewoon’ in Kamer voor lintjesdebat

Ook SP-voorman Jimmy Dijk is kritisch. „Schoof weigert naar debat te komen, terwijl onder zijn verantwoordelijkheid deze chaos is ontstaan. Zo kun je niet verder. Schoof moet orde op zaken stellen binnen kabinet. Maar hij kiest nu om problemen in het kabinet en in het land niet op te lossen.”

Asielminister Marjolein Faber moet in het debat opnieuw uitleggen waarom ze weigerde de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vijf vrijwilligers in het vluchtelingenwezen te ondertekenen. De oppositie wil daar ook Schoof bij hebben, omdat de eenheid van kabinetsbeleid onder druk zou staan.