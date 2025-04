Schoof niet bij ‘lintjesdebat’, stuurt Faber alleen naar Kamer

Binnenland

Minister-president Dick Schoof is woensdag niet bij het Kamerdebat waarin asielminister Marjolein Faber zich moet verantwoorden voor het weigeren van haar handtekening onder de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vrijwilligers die zich hebben ingezet voor vluchtelingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de premier. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil de premier er wel bij hebben, omdat de eenheid van zijn kabinet in het geding zou zijn.