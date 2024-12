Voorlezers Yvonne, Herman en Betty brengen auteurs als Lewis, Kanis en Van de Hulst ten gehore

Mens & samenleving Verdieping

De populariteit van luisterboeken blijft groeien. Uit onderzoek van KVB Boekwerk blijkt dat 26 procent van de Nederlandse bevolking in 2024 weleens een audioboek aanzet – in 2016 was dat 9 procent. Vooral jongeren vinden het fijn om voorgelezen te worden. Maar wie zijn de mensen achter de stemmen van het luisterboek? Drie voorlezers van christelijke boeken aan het woord.