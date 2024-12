Strukton schikt voor 10 miljoen in Saudische omkopingskwestie

Het Nederlandse bouwbedrijf kreeg ruim tien jaar geleden een opdracht van 1 miljard euro voor de bouw aan het metronetwerk in de Saudische hoofdstad Riyad. Maar via betalingen aan een Saudische prins had de toenmalige directie zich mogelijk schuldig gemaakt aan omkoping om die klus binnen te halen. In 2019 deed de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen bij Strukton voor een onderzoek naar vermeende omkoping en valsheid in geschrifte.

Strukton zelf zet nu een punt achter die zaak. Het bedrijf erkent de feiten en omstandigheden, maar bekent geen schuld. Een woordvoerster van het OM bevestigt na berichtgeving van het Financieele Dagblad dat er nog wel onderzoek loopt naar meerdere personen. Twee jaar geleden erkende Sanderinks advocaat dat de ondernemer ook bij de onderzochte personen hoorde.

De schikking van Strukton moet nog worden goedgekeurd door het college van procureurs-generaal, dat de landelijke leiding vormt van het OM, na een positief advies van een commissie die oordeelt over hoge schikkingsbedragen. Strukton heeft 10 miljoen euro opzijgezet voor de betaling van de boete.

Sanderink kwam de afgelopen jaren niet alleen in het nieuws om de corruptieverdenkingen, maar ook omdat hij openlijk een privéruzie uitvocht met zijn ex. De door hem geleide bedrijven, waaronder ook IT-concern Centric, hadden daar steeds meer onder te lijden. In 2023 oordeelde de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam dat Sanderink permanent geschorst mocht worden als topman van Strukton, omdat hij met zijn gedrag het voortbestaan van het bouwbedrijf in gevaar bracht.

In de voorgaande jaren verslechterde de financiële situatie ook sterk door grote verliezen. Na het aantreden van Rob van Wingerden als nieuwe topman maakte Strukton werk van het stabiliseren van de financiën, onder andere door onderdelen te verkopen. Dit zorgde in 2023 voor een operationele winst van 11,4 miljoen euro.