FrieslandCampina en Belgische zuivelgroep Milcobel willen fuseren

Financiële details over de deal zijn niet bekendgemaakt. Volgens de bedrijven biedt het samengaan „verdere ontwikkelingsmogelijkheden in marktsegmenten zoals consumentenkaas, mozzarella, melk, karnemelk en yoghurt, en ingrediënten, alsmede voordelen op het gebied van efficiëntie en expertise”.

Sybren Attema, voorzitter van FrieslandCampina, benadrukt dat het gaat om een „coöperatieve fusie” en geen overname. „We brengen al onze activiteiten samen en gaan verder als een krachtige coöperatie die meer veerkracht biedt en perfect aansluit bij elkaars markten.” De namen FrieslandCampina en Milcobel blijven daarbij ongewijzigd.

Op basis van de gecombineerde jaarcijfers van FrieslandCampina en Milcobel over 2023 zal de nieuwe organisatie een omzet hebben van meer dan 14 miljard euro, actief zijn in 30 landen en wereldwijd bijna 22.000 medewerkers tellen.

Milcobel, met merken als Brugge Kaas, Nazareth Kaas en Milcobel Boter, behaalde vorig jaar een omzet van 1,3 miljard euro. Het is het grootste zuivelbedrijf van België, met ongeveer 1500 medewerkers.

Volgens de directie is het nog te vroeg om te zeggen of het samengaan gevolgen heeft voor personeel. „We kondigen nu een voorgenomen fusie aan, we hebben nog een heel aantal stappen te zetten voordat de fusie er is. Daarom is het nog veel te vroeg om over dit soort dingen te praten.”

De fusie moet nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten. De bedrijven hebben het streven om in de eerste helft van 2025 een fusievoorstel uitgewerkt te hebben, om dit vervolgens te bespreken met de leden van FrieslandCampina en de aandeelhouders van Milcobel. Daarna wordt de overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders van Milcobel en de ledenraad van FrieslandCampina.