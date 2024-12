Bedrijven willen dat Wopke Hoekstra groene vraag op gang helpt

Economie

Eurocommissaris Wopke Hoekstra moet bedrijven verplichten of in ieder geval stimuleren groene producten te kopen. Dat bepleit een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties. Volgens organisaties als Shell, Chemelot, Eneco, ondernemerskoepel VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is het „essentieel” dat Brussel marktvraag creëert voor duurzame industriële producten om schone groei mogelijk te maken en zo de Europese industrie te redden.