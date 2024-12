Wall Street lager in afwachting van rentebesluit Fed

Economie

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank besluit woensdag of de rente in de grootste economie van de wereld opnieuw wordt verlaagd. Over het algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente verlaagt met een kwart procentpunt, dat zou dan de derde verlaging op rij zijn.