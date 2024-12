Al die prikkels. Hoe zorg je voor de nodige rust?

Te gast in deze aflevering is Hanneke Poot, die als psychomotorisch therapeut veel werkte met kinderen met prikkelverwerkingsproblemen. Ze breekt een lans voor het oprecht kijken naar de behoeften van een kind. Dat vraagt wel van ons dat we onze verwachtingen en oordelen opzijzetten.

Zoals in elke aflevering van dit seizoen staat een ingestuurde opvoedvraag centraal. Drie opvoeders reageren daarop met hun ervaringen. Ook vaste gast Margreet van den Berg schuift aan. Genoeg afwisseling dus in deze aflevering. Luister naar antwoorden op vragen over de christelijke opvoeding.