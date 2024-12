Ds. J. H. Visser scriba PKA, en andere personalia

Benoemd

Ds. J. H. Visser (PKN)

Ds. J. H. (Johan) Visser, predikant van de Noorderkerk in Amsterdam, volgt vanaf 1 januari ds. R. P. (Rosaliene) Israël op als scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Hij is dan medeverantwoordelijk voor het „veranderingsproces om een toekomstbestendige en lichtere kerk te worden die Gods liefde gestalte geeft in Amsterdam”. Daarnaast zal hij een liturgische rol vervullen tijdens belangrijke gelegenheden, oecumenische relaties onderhouden en optreden als woordvoerder van de PKA.

Ds. Visser blijft als predikant verbonden aan de Noorderkerk. Ds. Israël wordt predikant van de remonstrantse gemeente Vrijburg (Amsterdam) en rector van het Remonstrants Seminarium.

Ds. A. van der Maas (PKN)

Ds. A. van der Maas. beeld protestantse kerk Classis Delta, ds. A. van der Maas

Classispredikant ds. A. van der Maas (59) uit Wemeldinge is per 1 februari 2025 benoemd tot projectleider implementatie ambtsvisie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat meldde de classis Delta van de PKN maandag. Hij zal zijn taak als classispredikant in het komende jaar stapsgewijs neerleggen.

Ds. Van der Maas werd op 1 september 2018 bevestigd als classispredikant van de classis Delta (Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden), toentertijd een nieuwe functie. Hij gaf de afgelopen jaren leiding en ondersteuning aan gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied en was het aanspreekpunt van de kerk in de regio. De Protestantse Kerk kent sinds 2018 elf classes, waaronder de classis Delta.

De nieuwe functie van ds. Van der Maas (circa 20 uur per week) is voor ongeveer twee jaar. Zolang er nog geen nieuwe classispredikant is, zal ds. Van der Maas zich in de rest van zijn werktijd voor de classis Delta blijven inzetten.