ZGG benoemt J.A. (Jonard) Roukens als theoloog-toeruster

Dat maakte ZGG maandag bekend.

Roukens volgt Jan-Kees Kooijman op, die onlangs werd benoemd voor het nieuwe zendingsveld Japan. De theoloog-toeruster van ZGG leidt zendingswerkers op en doordenkt de gereformeerde missiologie.

Roukens (35) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Momenteel is hij werkzaam als docent klassieke talen en filosofie op Driestar-Wartburg locatie Revius in Rotterdam. Zijn vrouw Arina Roukens-Meeuse is docente Engels en werkt op Driestar-Wartburg in Leiden. Het echtpaar heeft vier kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar.

Roukens is ouderling in de gereformeerde gemeente te Delft en maakt deel uit van het studiesecretariaat Schriftgezag dat valt onder het Centrum voor Godsdienstonderwijs (CGO) van de Gereformeerde Gemeenten.