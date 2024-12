China versoepelt reisbeleid na tegenvallende winkelverkopen

Reizigers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Rusland mogen tot 240 uur in het Aziatische land blijven, waar dat eerder 72 tot 144 uur was, berichtte staatspersbureau Xinhua News. Het nieuws komt kort na tegenvallende cijfers over de verkopen van winkeliers. Mogelijk wil de Chinese overheid de consumptie aanjagen door het internationale toerisme aan te moedigen.

Voor Nederlanders geldt tot eind volgend jaar overigens een ruimer reisbeleid. Mensen die voor vakantie, zaken, familie- of vriendenbezoek of een doorreis naar China gaan, mogen doorgaans dertig dagen in het land blijven.

De Chinese regering heeft zich ten doel gesteld de economie dit jaar 5 procent te laten groeien. Ook volgend jaar zal dat de groeidoelstelling zijn, berichtte persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Ook zou Beijing het begrotingstekort willen laten oplopen tot 4 procent van het bruto binnenlands product. Dat zou het grootste tekort zijn sinds 1994. De hogere publieke uitgaven kunnen de binnenlandse vraag verder aanjagen.

China wil dat de uitgaven door consumenten een grotere steunpilaar worden voor de economie. Van oudsher was de snelle groei vooral te danken aan de industrie, maar met oplopende handelsspanningen kan de export door industriebedrijven onder druk komen te staan.