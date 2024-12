Elbertse & Van Vulpen Orgelmakers ontvangt predicaat Hofleverancier

Dat meldde het Utrechtse bedrijf in een persbericht. Het koninklijke wapen is vrijdag 13 december onthuld in het in het bijzijn van medewerkers en genodigden. Het predicaat Hofleverancier wordt toegekend aan bedrijven die een vooraanstaande plek in hun regio innemen en daarnaast 100, 125 of een veelvoud van 25 jaar bestaan.

De firma Elbertse uit Soest bezat het genoemde predicaat al, aangezien dit familiebedrijf sinds 1917 bestaat. Nadat Elbertse in 2023 fuseerde met Gebr. Van Vulpen uit Utrecht, waren de orgelmakers weer in afwachting van het predicaat Hofleverancier. Nu dit opnieuw is toegekend prijkt het bijbehorende koninklijke wapenschild aan de gevel van het Utrechtse pand waar het gefuseerde bedrijf is gehuisvest. Bij de onthulling waren de voormalige directeuren van beide bedrijven, Hans Elbertse en Rijk van Vulpen, aanwezig. De leiding van Elbertse & Van Vulpen berust tegenwoordig bij Adjan Smitsman.

Op dit moment is de orgelmaker onder andere druk met de restauraties van het Van Damorgel in de Grote Kerk in Tholen en van het Strümphlerorgel in de Arnhemse Eusebiuskerk.