Zeeland wil vervoer gevaarlijke stoffen over spoor beperken

De Statenfracties van SGP, Partij voor de Dieren (PvdD), PvdA-GroenLinks, BBB, D66 en JA21 dienden hierover een amendement in. Dit werd vrijdag tijdens een Statenvergadering unaniem aangenomen. Gedeputeerde Dick van der Velde (milieu, ruimtelijke ordening) liet weten dat hij het amendement „omarmde”.

De indieners van het amendement wezen erop dat rekening moet worden gehouden met een toename van op- en overslag en vervoer van onder meer waterstof en ammoniak en dat er daarom nieuwe richtlijnen op het gebied van de veiligheid nodig zijn. SGP-Statenlid Harold van de Velde legde uit dat de Rijksoverheid over die richtlijnen gaat. „Het college van Gedeputeerde Staten moet daarom in die kwestie druk blijven uitoefenen op het Rijk”, aldus Van de Velde.

PvdD-fractievoorzitter Trees Janssens zei dat de treinen die stoffen vervoeren in onder meer Goes en Sas van Gent dicht langs de huizen rijden. Van de Velde liet weten dat ook nu nog steeds dicht langs het spoor wordt gebouwd. Hij noemde dat met het oog op de veiligheidsrisico’s „onbegrijpelijk”.

Uit een recent onderzoek is naar voren gekomen dat het op termijn mogelijk is om ammoniak veilig door buizen te transporteren als alternatief voor vervoer over water of via het spoor. Op kortere termijn blijft vervoer over water en spoor echter nodig. De provincie Zeeland was een van de opdrachtgevers van het onderzoek.

Twee bedrijven hebben plannen om bulkterminals voor onder meer ammoniak te bouwen in het haven -en industrieterrein Sloegebied. De gemeente Borsele liet begin dit jaar weten zich zorgen te maken over die plannen. De risico’s van meer ammoniaktransporten zouden onvoldoende in kaart zijn gebracht.