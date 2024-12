De regels zijn destijds verruimd met terugwerkende kracht vanaf begin 2023. Dat biedt meer mogelijkheden om belastingvrij lijfrente in te leggen voor een ruimere pensionering.

Het is goed om vooraf te benadrukken dat een lijfrente niet als verzekering afgesloten hoeft te zijn. Het is namelijk ook mogelijk om simpelweg bij een bank te sparen, die het geld vastzet op een daartoe geblokkeerde rekening.

De lijfrenteaftrek is een fiscale regeling waarmee mensen hun inleg voor een lijfrente of spaarrekening kunnen aftrekken van hun belastbare inkomen. Hierdoor valt de inkomstenbelasting lager uit. Het maximale bedrag dat iemand belastingvrij kan sparen heet de jaarruimte. Tot 2023 was de jaarruimte beperkt tot 13,3 procent van het inkomen.

In 2024 is dit percentage flink verhoogd naar 30 procent. Dit betekent dat het mogelijk is om een groter bedrag belastingvrij opzij te zetten. De maximale jaarruimte bedraagt nu 36.077 euro.

Ook de premiegrondslag, het inkomen waarover pensioen kan worden opgebouwd, is in 2024 verhoogd. Dit maximuminkomen is vastgesteld op 137.800 euro. Dit betekent dat mensen met hogere inkomens nu over een groter deel van hun salaris belastingvoordeel kunnen behalen, wanneer ze extra inleggen voor hun lijfrente.

Daarnaast is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de zogenoemde reserveringsruimte. Dit is het bedrag aan gemiste pensioenopbouw uit eerdere jaren dat kan worden ingehaald. Voorheen konden mensen tot zeven jaar terugkijken. In 2024 is deze periode verlengd naar tien jaar. Belastingbetalers hebben dus meer tijd om een ‘gat’ uit het verleden alsnog op te vullen. Bovendien is het maximale bedrag dat kan worden ingehaald verhoogd naar 41.608 euro per jaar.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden: de afschaffing van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Deze regeling bood zelfstandige ondernemers tot en met 2023 de mogelijkheid om een deel van hun winst fiscaal voordelig te reserveren voor hun oude dag. Sinds 2023 is deze regeling niet meer van kracht. Hierdoor is de lijfrenteaftrek voor veel zelfstandigen een belangrijke manier geworden om fiscaal aantrekkelijk extra pensioen op te bouwen. Voor ondernemers is het dus van belang om te kijken hoe zij met de nieuwe regels kunnen profiteren van de fiscale voordelen van de lijfrenteaftrek.

Samenvattend bieden de wijzigingen in de lijfrenteaftrek sinds 2024 extra mogelijkheden om belastingvrij te sparen voor de oude dag. Door de verhoging van de jaarruimte en de uitbreiding van de reserveringsruimte kan meer worden ingelegd voor de lijfrente zonder direct extra belasting te hoeven betalen. Het is verstandig om nog vóór het einde van dit kalenderjaar goed te kijken naar de eigen pensioenopbouw en de nieuwe fiscale mogelijkheden.

De auteur is Manager Belastingadviseur bij Visser & Visser.