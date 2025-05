Economie Cariben drijft op cruisevakanties

Vanuit zijn werkkamer kijkt Elens uit over palmbomen die wuiven in de passaatwind. Achter zijn rug hangt de afbeelding van een piratenschip: hij is en blijft een kwajongen. Belangrijke bijeenkomsten daarentegen houdt hij in een deftige zaal met aan de muur schilderijen van een reeks havenbaronnen van Willemstad.

Klantvriendelijkheid

De zogeheten ABC-eilanden ontvangen jaarlijks een paar honderd cruiseschepen. Voor Aruba en Curaçao betekent dat nog net geen pretparkachtige toestanden, maar wel extra drukte in de binnenstad en op de stranden. Bonaire lijdt intussen wel onder het cruisetoerisme. Daar is het passen en meten om de bevoorrading van het eiland door vrachtschepen niet te dwarsbomen.

Elens: „Cruisetoeristen zijn van groot belang voor de werkgelegenheid. Opvarenden zijn vooral Amerikanen. Die beoordelen de eilanden met een hoog cijfer als het gaat om klantvriendelijkheid. Ze geven gemiddeld zo’n 80 dollar per persoon per dag uit aan excursies, consumpties en souvenirs.”

Albert Elens. beeld Marius Bremmer

Als managing director van Maduro Shipping is Elens verantwoordelijk voor het grootste deel van de cruisemarkt op Aruba, Bonaire en Curaçao. De grap op kantoor luidt: „Als je maar lang genoeg blijft zitten, word je vanzelf directeur!” Maar iedereen weet: het bedrijf heeft met Elens goud in handen. Intussen groeit het aantal cruisepassagiers op de ABC-eilanden verder door. Curaçao wordt dit najaar voor het eerst opstaplocatie voor de Nederlandse reisorganisatie Corendon, die rechtstreeks vanaf Schiphol vliegt.

Delfshaven

Elens is geboren in Rotterdam-Delfshaven. Als kind al stond Albert aan de waterkant –waar nu de wijk Schiemond is– naar schepen op de Maas te kijken. Die wereld trekt hem. Op zestienjarige leeftijd start hij zijn eerste havenbaan bij Multiport, een netwerk van scheepsagentschappen. Na werkervaring bij het Engelse containerscheepvaartbedrijf OCL komt Elens terecht bij de Franse rederij CMA-CGM, nu de op twee na grootste ter wereld.

Verkering met een Curaçaose studente loopt uit op een verhuizing naar haar geboorte-eiland. Elens kan daar in 1996 aan de slag bij het bijna 200 jaar oude scheepvaartfamiliebedrijf S.E.L. Maduro & Sons. Uit die familie stamt ook de Joodse oorlogsheld en verzetsstrijder George Maduro. Hij was voorbestemd later het bedrijf van zijn vader over te nemen, maar kwam in 1945 om in concentratiekamp Dachau. In de hal van het bedrijf herinnert een indrukwekkende plaquette aan de enige Antilliaan die ooit een Militaire Willemsorde kreeg. Naar hem is later het miniatuurstadje Madurodam genoemd.

Cruiseschip The Odyssey of the Seas van Royal Caribbean bij Curaçao. beeld Marius Bremmer

Handen uit de mouwen

Elens trouwt met zijn grote liefde en woont intussen al meer dan 28 jaar met haar op Curaçao. Hun zoons Dylan en Jason studeren in Nederland. De geboren Rotterdammer is op Curaçao een lokale jongen geworden. Zo draagt hij al jaren de guayabera, het kenmerkende Caribische mannenhemd.

Tegenwoordig overlegt Elens met de groten der aarde op cruisegebied, ook beursgenoteerde ondernemingen. Hij weet: de kwaliteitsprotocollen zijn hard, de vaarschema’s zijn in beton gegoten. Maar het belang voor de eilanden is enorm.

Soms weet hij per dag niet hoe zijn agenda eruitziet. „Dan komt opeens een telefoontje uit Texas of ik diezelfde dag op Bonaire nog even 2200 liter melk kan regelen. Ga daar op zo’n klein eiland maar aan staan.”

Calamiteiten

Sommige schepen hebben 10.000 opvarenden aan boord. „Dat is een complete stad. Per jaar maken we zo’n twaalf sterfgevallen mee.” Elens ontdekte een oorzaak van de toename: „Passagiers gaan snorkelen en raken onwel door nieuwe gezichtsbedekkende maskers. Ze inhaleren hun eigen adem en vallen dan als het ware in slaap. Ouderen raken in paniek en verdrinken. Wij moeten dan de familie die overkomt begeleiden.”

Ook een bemanningslid kan ernstig ziek worden. „Het schip vaart verder, wij regelen het ziekenhuis en hebben aandacht voor de patiënt.”

Maar daar stoppen de taken van Maduro Shipping niet. „We regelen een ligplaats voor een cruiseschip, vaak jaren vooruit. We zorgen voor een loods, ondersteuning door sleepboten en voor havengeld. Ook regelen we de aflossing van de bemanning als dat nodig is. Daarnaast brengen we gasten naar het ziekenhuis en zorgen we voor mensen die te laat bij hun schip komen.”

George Maduro, naamgever van Madurodam, wordt op de locatie van het familiebedrijf S.E.L. Maduro & Sons herdacht. beeld Marius Bremmer

Pandemie

Door de coronapandemie moesten in maart 2020 op Curaçao acuut alle bedrijven in lockdown, herinnert Elens zich. „Er lagen hier nog schepen in de haven of ze waren nog onderweg met vracht voor het ziekenhuis. We konden de zaak niet zomaar pardoes stopzetten.”

Nadat alle cruisepassagiers in het Caribisch gebied aan land waren gezet, bleken er in de regio nog 92.000 bemanningsleden rond te drijven. Elens kon hen niet aan hun lot overlaten. „In samenwerking met de lokale overheid, de GGD, de scheepvaartinspectie en de havenautoriteiten hebben we geregeld dat ze naar huis konden.”

De economie van de eilanden kwam bijna stil te liggen. Vanuit Nederland moesten er honderden miljoenen worden bijgelegd. „Toen werd duidelijk hoe groot het belang is van het vlieg- en vaartoerisme voor de eilanden. Momenteel lijkt het wel of er nooit een crisis is geweest. De haven van Willemstad zit nu op ruim 825.000 cruisepassagiers per jaar. De verwachting is dat die groei de komende jaren doorzet.”

Milieu

Elens ziet een trend naar kleinere en luxere schepen. Zo komt de chique Amerikaanse hotelketen Ritz-Carlton met een exclusief jacht voor 200 passagiers. Het Nederlandse reisbureau Corendon start dit najaar met eigen cruises vanaf Curaçao op een middelgroot schip.

Cruiseschip De Rotterdam van de Holland-Amerika Lijn. beeld Marius Bremmer

Toch klinkt er ook kritiek op cruiseschepen, omdat hun impact op het milieu groot zou zijn. Rederijen treffen daarom steeds maatregelen om, volgens Elens, aan die kritiek tegemoet te komen. „Royale buffetten, waar veel eten werd verspild, worden vervangen door een menukaart en kleinere porties. Op moderne schepen wordt uit de ontlasting van passagiers nieuwe energie opgewekt.”

Elens merkt dat maatschappijen zuiniger en hun schepen steeds schoner worden. „Door klimaatverandering hebben milieumaatregelen hoge prioriteit. Vroeger wachtte het schip nog op laatkomers, nu vaart het weg. Bij laatkomers moet het schip immers snelheid inhalen en dat kost extra brandstof.”