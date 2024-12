Het gaat om vijf suites, vijf fuga’s, twee toccata’s en de ”Minuetta con (17) Variazioni”, gespeeld door de Italiaanse klavecinist Fernando De Luca (1961). Muziek die rond 1735 in Hamburg werd uitgegeven. De Luca bespeelt een Frans klavecimbel, dat in 1985 is gebouwd door Caponi naar een instrument van Blanchet uit 1754.

De wieg van Conrad Friedrich Hurlebusch (1691-1765) stond in de Duitse plaats Braunschweig. Hij overleed in zijn laatste woonplaats Amsterdam. Hij ontving zijn eerste lessen van zijn vader Heinrich Lorenz Hurlebusch, een organist en componist. Een van zijn leraren was Buxtehudes leerling Johann Anton Coberg. Als klaviervirtuoos en als dirigent spendeerde Hurlebusch veel tijd aan tournees door Europa, waarbij hij zich voor relatief korte periodes vestigde in Hamburg, Wenen, Venetië, Rome en Stockholm. Tijdens zijn verblijf in Hamburg ontmoette hij Johann Sebastian Bach en diens kinderen in Leipzig. Carl Philipp Emmanuel Bach, een van de zonen van Bach, typeerde Hurlebusch als een uitstekend klaviervirtuoos. In 1742 vestigde Hurlebusch zich in Amsterdam, nadat hij er organist van de Oude Kerk was geworden. Daarbij was hij bespeler van het tegenwoordig beroemde Vater-Müllerorgel. In 1743 ontving hij het Nederlanderschap. In de jaren erna schreef hij ”De 150 Psalmen Davids, met der zelver Lofgezangen, Gemaakt voor het Clavier en Orgel, na hunne gegronde en ware Harmonien, Toon-aart, Bassen, Becyfferingen, Musicale Afdeelingen en kleine Agrementen”.

Hurlebusch kende de muziekstijlen van Italianen als Arcangelo Corelli en Antonio Vivaldi), maar sloot zijn ogen niet voor nieuwe muzikale ontwikkelingen, waaronder de galante stijl van de jaren 1730 en 1740. De 2-cd bevat de integrale opname van Hurlebusch’ “Compositioni musicali per il cembalo, 1735”. In deze muziek combineert de componist Franse en Italiaanse stijlen.

Conrad Friedrich Hurlebusch, Harpsichord Music, Fernado De Luca, harpsichord; 2-cd; Brilliant Classics (97088)

Minuetta con Variazioni

Suite in D minor - Gavotta

Suite in G -Sarabanda