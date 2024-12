Autofabrikant GM stopt met ontwikkeling zelfrijdende robotaxi

Economie

De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) stopt met de ontwikkeling van een volledig autonoom rijdende ‘robotaxi’. Het concern voegt het dochterbedrijf dat daaraan werkte, Cruise, binnenkort samen met andere technische afdelingen. Het is de bedoeling om de technologie achter de zelfrijdende auto’s te verwerken in eigen modellen van GM, dat bekend is van merken als Chevrolet, Cadillac en Buick.