De pro-Britse unionisten in het parlement zijn nog altijd ontevreden over de afspraken en stemden tegen. Maar omdat de pro-Ierse republikeinen en de partij die losstaat van beide kampen voor de verlenging waren, is die met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Toen het Verenigd Koninkrijk in 2016 besloot om uit de EU te stappen, vreesden veel Noord-Ieren dat dat zou betekenen dat er weer een harde grens zou komen met Ierland. Om dat te voorkomen besloot de Britse regering dat Noord-Ierland zich aan enkele Europese wetten zou houden. Daardoor hoeven de meeste producten niet te worden gecontroleerd als ze de grens tussen Ierland en Noord-Ierland oversteken.

De pro-Britse unionisten zijn niet blij met die afspraak, omdat de invoer van bepaalde goederen uit het VK nu juist wel moet worden gecontroleerd. Ze vrezen dat Noord-Ierland nu geen volwaardig lid van het VK kan zijn en dus meer richting Ierland afdrijft.