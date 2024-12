Biotechnoloog Pharming maakt koerssprong op Damrak na koopadvies

Verder was de stemming op het Damrak wisselend. De AEX-index sloot de handelsdag 0,3 procent hoger op 894,72 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 876,85 punten. De beurzen in Londen en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij, Frankfurt daalde 0,2 procent.

Techinvesteerder Prosus steeg 2,5 procent, mede als gevolg van een sterk koersherstel in de Chinese techsector in Hongkong waarin het bedrijf grote belangen heeft. Ook olie- en gasconcern Shell (plus 2,5 procent) eindigde hoger in de AEX. Tussen de sterkste dalers stonden dataleverancier RELX (min 1,9 procent) en telecomconcern KPN (min 1,5 procent).

Defensiebedrijven met een beursnotering in Europa noteerden minnen. Zo verloren het Duitse Rheinmetall en het Zweedse Saab respectievelijk 6 procent en 5,9 procent. Beleggers verwerkten uitspraken van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens hem waren de gesprekken die hij voerde met de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump en de Franse president Emmanuel Macron over de situatie in Oekraïne „goed en productief”.

Op de beurs in Frankfurt daalde Lufthansa 0,4 procent. Het Duitse luchtvaartconcern gaat in Portugal een werkplaats bouwen voor zijn onderhoudstak, heeft het maandag bekendgemaakt. De fabriek 35 kilometer ten zuiden van Porto moet eind 2027 klaar zijn. In de nieuwe vestiging wil Lufthansa de capaciteit voor het repareren van vliegtuig- en motoronderdelen verder uitbreiden.

Vivendi steeg in Parijs 1,2 procent. De aandeelhouders van het Franse media- en entertainmentconcern hebben ingestemd met het afsplitsen van drie onderdelen. Reclame- en communicatiebureau Havas zal als gevolg daarvan naar de beurs in Amsterdam worden gebracht, tv-productiebedrijf Canal+ naar die in Londen, en Louis Hachette Group, een bedrijf waarin de activiteiten op het gebied van uitgeverij en distributie zijn samengebracht, wordt in Parijs genoteerd.

De euro was 1,0583 dollar waard, tegen 1,0567 dollar op vrijdag. Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder en kostte 68,68 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 1,8 procent in prijs tot 72,43 dollar.