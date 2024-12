Super Micro Computer loopt minder risico van Nasdaq te verdwijnen

Het financiële jaar van Super Micro Computer liep eind juni af en in augustus moest het bedrijf zijn jaarverslag deponeren. De serverfabrikant stelde dit echter uit om zijn „interne controles op financiële rapportage” te beoordelen.

Super Micro Computer moet van Nasdaq Inc. ook onder meer de resultaten deponeren over zijn kwartaal tot en met eind september. Het bedrijf zegt van plan te zijn de financiële documenten op tijd aan te leveren. Een paar weken geleden had het bedrijf een plan ingediend om zijn beursnotering te houden.

Accountantskantoor Ernst & Young stopte in oktober als accountant van Super Micro Computer. Het vertrek volgde op een onderzoek dat het Amerikaanse ministerie van Justitie was gestart naar claims van een ex-werknemer over mogelijke schendingen van boekhoudregels door Super Micro Computer. In een onafhankelijk onderzoek is geen bewijs gevonden van wangedrag door het management of de raad van bestuur, maakte het bedrijf eerder deze week bekend. Wel werd Super Micro Computer aangeraden nieuwe financiële en juridische topfunctionarissen aan te stellen.