Surinaams bedrijfsleven hekelt ‘uitverkoop van grondstoffen’

De export van onverwerkte bauxiet is een ‘uitverkoop van hoogwaardige grondstoffen’, stelt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de grootste werkgeversorganisatie. „Geen raffinaderij, geen deal!” stellen de ondernemers resoluut. Chinalco zou het ruwe erts, een grondstof voor aluminium, onverwerkt naar China vervoeren. De VSB wil naast een mijn ook een aluinaardefabriek. Zo wordt het erts zeker twintig keer meer waard en ontstaan er minstens tien keer zoveel banen dan alleen een mijn zou bieden.

De organisatie wijst op de negatieve gevolgen voor het milieu. Het verlies van 6000 hectare primair bos veroorzaakt zo’n 4 miljoen ton aan CO2-uitstoot, berekent de VSB. Suriname verliest daarmee mogelijk 250 tot 300 miljoen Amerikaanse dollars aan inkomsten uit carbon credits: koolstofcompensatie. De werkgevers dringen aan op een grondig onderzoek naar de gevolgen voor milieu en mens en op respect voor de lokale gemeenschappen in het gebied. In Apura, het dorp in het beoogde mijngebied, wonen vooral oorspronkelijke bewoners van Suriname.

Suriname verwacht in 2028 riante inkomsten uit de olie-industrie in diepzee. Daarom is er volgens de VSB geen reden om te haasten met een deal die alleen op korte termijn voordelen oplevert. De regering van president Chan Santokhi liet vanaf november 2023 investeerders benaderen. Ook Boskalis en Bosai Minerals Group waren geïnteresseerd. Suriname koos voor Chinalco, dat zo’n 426 miljoen Amerikaanse dollar zou investeren in de aanleg van een mijn, en het herstel van infrastructuur. Suriname zou 13 procent krijgen in de op te zetten bedrijven. De overeenkomst met Chinalco moet nog worden goedgekeurd door de Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement.