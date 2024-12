Drenthe verwacht veel van kringlooplandbouw

„Landbouw is en blijft belangrijk voor onze provincie. We willen de sector, die hard werkt aan verduurzaming en innovatie, met deze koers waardering en vertrouwen geven voor de toekomst”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jisse Otter. De provincie wijst erop dat het met het oog op de klimaatverandering belangrijk is om te verduurzamen. „Weersextremen komen vaker voor. Daarmee staat de waterhoeveelheid en waterkwaliteit onder druk.”

De provincie hoopt bij de verduurzaming op positieve effecten van de kringlooplandbouw. Daarbij is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk, draagt de boer bij aan de verbetering van biodiversiteit en bodem en gaan de agrarische ondernemers zuinig om met grondstoffen en energie.

Volgens de provincie zijn er voor ondernemers door hun vakkennis volop kansen om hun bedrijfsvoering te verbeteren en te verduurzamen. Zo is het mogelijk de stikstofuitstoot omlaag te brengen door landbouwhuisdieren minder ruw eiwit te voeren.

De provincie heeft de landbouwkoers besproken met partners in de landbouwsector. In januari komt de notitie aan de orde in een Statencommissie en in februari volgt de besluitvorming in Provinciale Staten.