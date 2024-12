Steun voor eigenaar van huis met slechte fundering

Nogal wat huizen in ons land kampen met funderingsproblemen. De Vereniging Eigen Huis (VEH) geeft aan dat die vooral voorkomen in gebieden met een minder draagkrachtige bodem. Daarbij gaat het onder meer om laagveen en gebieden rond rivieren. Met name de bodem van een aantal steden in West- en Noord-Nederland is kwetsbaar. Voorbeelden zijn Dordrecht, Zoetermeer en Middelburg.

Tot ongeveer 1975 werden er voor funderingen vaak houten palen gebruikt. Die kunnen kwetsbaar zijn. Deze palen moeten namelijk onder water staan. Als dat niet zo is, gaan ze rotten. Omdat het grondwaterpeil op veel plaatsen door droogte lager is dan in het verleden, gebeurt dat steeds vaker.

In de komende vier jaar komt er 56 miljoen euro beschikbaar, maakte de Rijksoverheid dinsdag bekend. Volgens de VEH bij lange na niet voldoende om zelfs maar de ergste problemen op te lossen, maar „iets is beter dan niets”.

Het kabinet zet vooral in op het verbeteren van de informatievoorziening, praktische begeleiding van woningeigenaren en het vergroten van de mogelijkheden om een lening te krijgen voor herstel van de fundering.

Brief

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) stuurde dinsdag een brief over de materie naar de Tweede Kamer, mede namens de bewindspersonen van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

In de brief staat dat het kabinet de informatievoorziening wil verbeteren door het opzetten van een landelijk informatiepunt en het samenbrengen van de informatie over de staat van de fundering en het funderingsrisico. Daarnaast krijgen woningeigenaren ondersteuning via onderzoek, advies en praktische begeleiding.

Een derde manier waarop minister Keijzer woningeigenaren wil helpen, is het verbreden van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF). Dat is opgericht voor woningeigenaren die via de reguliere hypotheekmarkt geen lening kunnen krijgen voor funderingsherstel. Het FDF biedt een hypothecaire lening met aangepaste voorwaarden, zoals betalen naar draagkracht, om het financieel mogelijk te maken de fundering te herstellen.

Nu kan nog niet iedereen van het fonds gebruikmaken. Er zijn op dit moment zeven gemeenten aangesloten. De overheid werkt aan een nieuwe, landelijke opzet.

Bouwsector

Om ervoor te zorgen dat herstelplannen kunnen worden uitgevoerd, treedt de overheid in overleg met de bouwsector. Op dit moment zijn de bestaande funderingsherstelbedrijven namelijk niet in staat om te voldoen aan de toenemende vraag van particulieren die in de problemen zitten. De capaciteit van deze bedrijven zal dus moeten worden uitgebreid.