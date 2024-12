Eindhoven herdenkt ‘sinterklaasbombardement’ van 6 december 1942

Binnenland

In Eindhoven wordt stilgestaan bij het zogeheten sinterklaasbombardement, waarbij op 6 december 1942 zeker 135 burgerslachtoffers vielen. Met het bombardement, uitgevoerd door de Britse luchtmacht, hoopten de geallieerden de fabrieken van Philips in Eindhoven uit te schakelen. Behalve de fabrieken werden in de omliggende woonwijken echter ook winkels, woningen, kerken en een ziekenhuis geraakt.