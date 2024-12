Air France-KLM hoger op Damrak na val Franse regering

Specifiek ging het om een belastingverhoging op vliegtickets voor alle vluchten die vanuit Frankrijk vertrekken. Air France-KLM heeft vorige maand nog gewaarschuwd voor de impact van de belastingverhogingen op de verduurzamingsplannen van het luchtvaartconcern. Ook het operationele resultaat zou daaronder lijden, aldus Air France-KLM.

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,3 procent hoger op 894,40 punten. De MidKap kreeg er 0,6 procent bij en sloot op 874,20 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,6 procent. De beurs in Frankrijk won 0,4 procent, ondanks de val van de Franse regering. Premier Michel Barnier diende donderdag zijn ontslag in bij president Emmanuel Macron, nadat woensdagavond een motie van wantrouwen tegen zijn regering was aangenomen.

De banken ING en ABN AMRO stonden tussen de sterkste stijgers in de hoofdindex op het Damrak, met plussen van respectievelijk 3,1 procent en 2,5 procent. Ook betaalbedrijf Adyen steeg, met 2,6 procent.

Tussen de dalers in de AEX stonden onder meer de chipbedrijven ASML (min 0,6 procent) en ASMI (min 1,1 procent). Een dag eerder gingen deze bedrijven nog omhoog, nadat ASMI had laten weten zijn omzetverwachtingen ongewijzigd te laten, ondanks nieuwe exportbeperkingen op chips die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan China.

Avantium verloor 8,5 procent bij de kleinere bedrijven op het Damrak. De ontwikkelaar van bioplastics heeft ruim 11 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen, die met korting worden verkocht. Avantium liet woensdag al weten voor 35 miljoen euro nieuwe leningen te hebben afgesloten. Met het geld wil de onderneming de opstartfase van haar fabriek voor bioplastics in Delfzijl financieren.

De euro was 1,0570 dollar waard, tegen 1,0525 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper en kostte 68,35 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 72,21 dollar.