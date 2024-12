Natuurrampen veroorzaakten in 2024 ruim 300 miljard aan schade

Natuurrampen hebben dit jaar naar schatting wereldwijd 310 miljard dollar (omgerekend ruim 294 miljard euro) aan schade veroorzaakt, een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Mensen en bedrijven waren voor minder dan de helft van die ravage verzekerd. De verzekerde schade steeg met 17 procent tot 135 miljard dollar, waarbij de kosten vooral opliepen door orkanen Helene en Milton. Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat de verzekerde schade boven de 100 miljard dollar uitkomt, aldus het Zwitserse concern.

Swiss Re, dat optreedt als verzekeraar van verzekeringsmaatschappijen, benadrukte de impact van klimaatverandering, waarbij dit jaar naar verwachting het warmste jaar ooit wordt. „Door de omstandigheden te bevorderen die tot veel van de rampen van dit jaar hebben geleid, speelt klimaatverandering ook een steeds grotere rol,” zei Balz Grollimund, hoofd catastrofes en risico’s bij Swiss Re.

Het bedrijf wees in het bijzonder op de stijgende verzekeringskosten van overstromingen. Alleen de hevige overstromingen in Europa en de Verenigde Arabische Emiraten kostten verzekeraars 13 miljard dollar. Dit jaar was daarmee het op twee na duurste jaar wat betreft overstromingen wereldwijd.

De Verenigde Staten kenden de hoogste verzekerde schade. Orkanen Helene en Milton zorgden alleen al voor een geschatte verzekerde schade van bijna 50 miljard dollar.