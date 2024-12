Plan voor herinrichting verkochte  baptistenkapel van William Gadsby: „Gemeente geslonken tot elf personen”

De gevel van de kerk blijft gespaard en verschillende elementen van de kapel worden hergebruikt. „Zo veel mogelijk van de kapel is in het ontwerp opgenomen”, meldt de ontwikkelaar op zijn website . „De balustrade en gietijzeren zuilen blijven behouden als trotse herinnering aan de rijke geschiedenis van de kapel en gaan naadloos over in de moderne ontwerpelementen van het project.”

Het 23 etages tellende complex met 133 appartementen zal naast en boven de kapel opgetrokken worden, is het plan. Daarnaast zullen er een sportschool, spa- en wellnessfaciliteiten, een fietsenstalling en een dakterras gerealiseerd worden. Tot 21 oktober konden omwonenden hun mening geven over het voorstel.

Terugloop

William Gadsby. beeld William Barnard

De rond 1840 gebouwde kapel is in 1907 herbouwd en heeft jarenlang onderdak geboden aan de Strict Baptists. William Gadsby (1773-1844), sinds 1805 voorganger in Manchester, nam voor hen een belangrijke plaats in als predikant en als samensteller van de gezangenbundel ”Gadsby’s Hymns”, waarvan de gemeenten nog steeds gebruikmaken.

In de negentiende eeuw bezochten meer dan 900 mensen de kerkdiensten in de kapel. Anno 2024 is dat aantal geslonken tot elf personen, die zondag niet meer samenkomen in de kerk, maar in een hotel in Manchester. „Dat zijn weinig mensen voor zo’n groot gebouw als Rochdale Road Chapel”, zegt Silvia Hill, een van degenen die deze diensten in het hotel bijwonen. „De oude kapel had geen voorzieningen voor gehandicapten. Daarom zouden de leden die slecht ter been zijn de diensten op een gegeven moment niet meer bij kunnen wonen.”

De terugloop van het aantal leden is volgens de Engelse relatief snel gegaan. „Ik heb iemand uit Manchester gekend die zich herinnerde dat in haar jeugd de kerkzaal nog vol mensen zat en dat er ook velen op de galerij zaten. Veel jongere mensen uit onze gemeenten, waaronder die van Manchester, zijn vertrokken naar andere kerken of afgehaakt. Maar ik heb ook van enkelen gehoord dat ze weer zijn teruggekeerd naar een gemeente van de Strict Baptists.”

„Iemand uit de gemeente herinnerde zich dat in haar jeugd de kerkzaal nog vol mensen zat” - Silvia Hill, gemeentelid Manchester

Negentiende-eeuwse gravure van de Baptist Chapel aan de St. George’s Road (later Rochdale Road) te Manchester, voor de verbouwing in 1907. beeld RD

Hoop

„Alle kerkgebouwen van de Strict Baptists hebben beheerders”, zegt D.J. Playfoot, secretaris van de Gospel Standard Trust , het overkoepelende orgaan van de zelfstandige gemeenten van de Strict Baptists. „Wanneer een kerk onderhoud nodig heeft, komen zij in actie. Als er een kapel afgestoten wordt, wordt het gebouw verkocht. De opbrengst gaat dan naar kerken van de Strict Baptists of andere goede doelen.”

In de 36 jaar dat de secretaris werkzaam is, hielp Playfoot bij de sluiting van zo’n 25 kapellen. Op dit moment zijn er nog krap honderd in gebruik. „Het is zeer droevig dat al die gebouwen zijn gesloten. De eerste kapel die ik moest verkopen, was van de gemeente in Cove, Farnborough, Hampshire, waar de predikant Frank Luther Gosden de kerkdiensten bezocht toen hij jong was. Tijdens de rouwdienst van de laatste kerkganger daar zag ik alle gezangenbundels liggen en de kanselbijbel. Het was zo verdrietig dat niemand hier de almachtige God meer wilde aanbidden.”

Ondanks de ontkerkelijking ziet Playfoot hoopgevende zaken. „Er zijn in de gemeente van ds. B.A. Ramsbottom in Luton bijvoorbeeld drie mensen die binnenkort bevestigd worden tot predikant, onder wie de zoon van ds. Ramsbottom. Maar we blijven bidden om een opwekking.”