Als klein kind had hij moeite met stilzitten tijdens de kerkdiensten. Nog steeds kan hij de sporen van zijn schoenen aanwijzen op de een-na-laatste bank in de chapel. Op 41-jarige leeftijd werd hij er gedoopt. In die tijd ontmoette hij er ook zijn vrouw. De Bethel Strict Baptist Chapel in Allington heeft een grote plek in het leven van Stanley Burgess.