Weer vertraging voor elektrisch busvervoer in deel Zuid-Holland

Qbuzz, dat het ov in de concessie Zuid-Holland Noord eind volgende week overneemt van Arriva, moet daardoor voorlopig meer vervangende dieselbussen laten rijden. Omdat het vervoersbedrijf daarmee de afspraak over volledig emissieloos vervoer schendt, overweegt de provincie Zuid-Holland als concessieverlener maatregelen te nemen. Een van de opties is een boete.

„We betreuren het enorm dat het Iveco niet lukt om elektrische bussen op tijd te leveren”, aldus een woordvoerder van Qbuzz. „We zijn continu in gesprek met onze leveranciers en met onze opdrachtgever om het aandeel elektrische bussen zo groot mogelijk te laten zijn. De praktijk blijkt weerbarstig en heeft wederzijds begrip nodig om dat doel te bereiken.”

Qbuzz had een deel van de benodigde bussen besteld bij Van Hool, maar de Belgische busbouwer ging dit jaar failliet. Als alternatief kwam het vervoersbedrijf in China uit bij Yutong. De eerste vijftig Chinese bussen zijn nu binnen, iets eerder dan verwacht, en kunnen direct gebruikt worden. Als deze bussen goed bevallen, bestelt Qbuzz er nog eens 62 die dan uiterlijk in 2026 moeten rijden. In de tussentijd gebruikt Qbuzz dieselbussen.

Het vervoersbedrijf kreeg hiervoor nog toestemming van de provincie, omdat door het faillissement van Van Hool sprake was van overmacht. Nu een deel van de 140 elektrische Iveco-bussen ook later komt en voorlopig meer dieselbussen nodig zijn dan verwacht, overweegt Zuid-Holland wel maatregelen te nemen. Nu rijdt nog 90 procent van de bussen in dit ov-gebied op diesel. De aan Qbuzz verleende concessie geldt voor dertien jaar (2024-2037) en heeft een marktwaarde van 1 miljard euro.