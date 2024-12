Dat berichtten Christianity Today en Idea maandag op basis van berichtgeving van de zendingsorganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF), waarvoor de 33-jarige Koher werkt.

De jonge vader werd op 4 november 2022 samen met twee Zuid-Afrikaanse werknemers gearresteerd, toen hij zijn vliegtuig aan het inladen was. De autoriteiten verdachten de piloot ervan voorraden te leveren aan islamitische rebellen in het noorden van het land. Zowel Koher als de MAF ontkende dit. Het vliegtuig vervoerde medische goederen voor een kerkelijk weeshuis in het noorden van Mozambique, aldus de MAF.

Vier maanden bracht Koher in verschillende gevangenissen door. In deze periode las hij de Bijbel bijna twee keer van kaft tot kaft. „Paulus schreef veel van zijn brieven vanuit de gevangenis. Hij vraagt andere christenen die worden vervolgd, om sterk te blijven, te blijven prijzen, te blijven bidden, vreugde te hebben en Gods geboden te blijven houden – zelfs als er onrechtvaardige dingen gebeuren. Sommige woorden beschouw je als vanzelfsprekend totdat je daadwerkelijk zelf in de gevangenis zit.”

Koher en de andere twee mannen kregen de kans om met andere gevangenen en gevangenisfunctionarissen over hun geloof te praten.

In maart vorig jaar werd het drietal voorlopig vrijgelaten. Op 5 oktober 2023 reisde Koher met zijn vrouw en twee kinderen naar de Verenigde Staten om daar de uitkomst van het onderzoek af te wachten.

De MAF meldt nu dat alle aanklachten tegen Koher definitief zijn ingetrokken door de Mozambikaanse autoriteiten. Het openbaar ministerie in Mozambique stelt dat „het niet mogelijk is om een ​​verband te vinden tussen Koher en een terrorist of terroristische organisatie op nationaal of internationaal niveau.”

Omdat de piloot nog steeds een visum en een werkvergunning heeft, is hij van plan om begin 2025 terug te keren naar Mozambique. In december verwachten hij en zijn vrouw Annabel hun derde kind: een dochter.

Koher stelt tegenover de MAF dat het „een lange weg en soms een zware strijd is geweest om het punt te bereiken waarop we de afgelopen periode kunnen afsluiten. Ik weet dat dit niet mogelijk is geweest zonder de vele mensen die trouw daarvoor hebben gebeden.” Hij bedankt iedereen voor zijn gebed en ondersteuning.

In het noorden van Mozambique, waar aardgas wordt gewonnen, is het onrustig sinds het najaar van 2017. Islamitische rebellen, verwant aan Islamitische Staat, en het leger vechten met elkaar. Tot nu toe zijn ruim 4000 mensen omgekomen en bijna een miljoen mensen ontheemd geraakt.

In de maanden voor de arrestatie van Koher brachten MAF-piloten burgers uit het gebied in veiligheid en voorzagen ze de achtergeblevenen van hulpgoederen.