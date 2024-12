In de video van een klein half uur komen orgelmakers, Olivier Latry en Philippe Lefebvre aan het woord. Laatstgenoemden zijn organist van de Notre-Dame. Er komen beelden van de kerk, het instrument en werkzaamheden in het atelier van de orgelbouwer voorbij. Te zien is hoe het eeuwenoude orgel wordt gedemonteerd en opgebouwd.

Wie de Franse taal niet machtig is, kan de ondertiteling laten vertalen in het Nederlands. Dit gebeurt verre van vlekkeloos, maar het is in elk geval meer dan niets.

Het orgel bleef gespaard bij de grote brand in de Notre-Dame op 15 en 16 april 2019. Er was wel sprake van roet- en vochtschade. Daarnaast zat het instrument vol met loodresten van het dak. In augustus 2020 vond de demontage plaats en begon de schoonmaak en restauratie. Het orgel van Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) kwam in 1868 gereed. Het heeft vijf klavieren en telt 8000 pijpen.

Het gerestaureerde orgel van de Notre-Dame in Parijs. Beeld AFP, Stephane de Sakutin.

In april 2024 benoemde de Notre Dame vier organisten: Olivier Latry, Vincent Dubois, Thierry Escaich en Thibault Fajoles.