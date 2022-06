Voor het oog van de wereld ging in het voorjaar van 2019 een deel van de Notre-Dame in Parijs in vlammen op. Een dramatische gebeurtenis in misschien wel het beroemdste religieuze gebouw ter wereld. Nu, ruim drie jaar later, is de restauratie begonnen. Van het gebouw, maar ook van het beroemde orgel. Daarnaast deden archeologen recent een opzienbarende ontdekking in de kerk.