De twee gemeenten zijn nu nog eigenaar van de Holding Zeeuwse Visveilingen. De voorgenomen gunning aan Urk volgt na een openbare selectieprocedure. Woensdag gaat een wachttijd van 20 dagen in. Als na die periode geen bezwaren zijn ontvangen, kan de verkoop definitief gemaakt worden.

Woensdagochtend zijn de medewerkers van de Vlissingse vismijn geïnformeerd. De gemeenten Vlissingen en Sluis benadrukken dat ze waarde hechten aan continuïteit van de bedrijfsvoering. Urk heeft toegezegd de visveiling in Vlissingen nog minimaal vijf jaar open te houden.

De overname zou vorig jaar al hebben plaatsgevonden, maar daar werd door de kortgedingrechter in Middelburg een stokje voor gestoken. Die zaak was aangespannen door branchegenoot United Fish Auctions (UFA), het samenwerkingsverband van de visafslagen in Stellendam en Scheveningen. De rechter besloot dat de verkoopprocedure moest worden overgedaan.

Flyshootschepen

Riekelt Kramer, directeur van de Urker afslag, zegt dat Urk veel belang heeft bij Vlissingen. „Urk heeft een groeiende vloot flyshootschepen, die in het Kanaal actief zijn. Voor hen is Vlissingen een belangrijke haven.”

Maar het gaat Visveiling Urk niet alleen om behoud van de 660 meter lange kade voor de visserij. „We willen ook het vertrouwen van de lokale Zeeuwse vissers terugwinnen. Diverse schepen uit Vlissingen en Arnemuiden havenen wel in Vlissingen, maar laten hun vangst nu nog in Scheveningen of IJmuiden veilen.”

Urk wil ook verse vis vanuit Vlissingen rechtstreeks op de Belgische markt brengen. „Vis die geen verdere bewerking hoeft te ondergaan, hoeft niet eerst naar Urk”, zegt Kramer.

De Zeeuwse visveiling kampt, net als de meeste Nederlandse visafslagen, al jaren met een teruglopende omzet. Dat heeft alles te maken met inkrimping van de Nederlandse kottervloot. Met een omzet van 18 miljoen euro in 2022 is de Zeeuwse afslag een kleintje vergeleken bij Urk. Daar werd dat jaar voor 72 miljoen euro aan vis verhandeld, plus nog eens voor ruim 21 miljoen euro aan garnalen op de Urker nevenvestiging in het Friese Harlingen.

Over de verkoopprijs doen de gemeenten en Visveiling Urk geen mededeling.