De president zei dat hij gevolg geeft aan een stemming in het parlement. Dat kwam ondanks tegenwerking van de politie en de krijgsmacht bij elkaar en keurde de noodtoestand af. De parlementariërs bleven vervolgens tot diep in de nacht in de vergaderzaal zitten. Ze zaten daar op het moment van de bekendmaking van de president, even na 04.30 lokale tijd, nog steeds.

Yoon had de noodtoestand om 23.00 uur Zuid-Koreaanse tijd afgekondigd. Dat was volgens hem nodig „om de liberale democratie te beschermen”, en de veiligheid in het land te beschermen. Het bleek eigenlijk te gaan om een politiek conflict met de grootste partij in het parlement, die hem vanuit de volksvertegenwoordiging tegenwerkt. Dat parlement stemde tegen de noodtoestand, waarmee de president hem juridisch moest intrekken.