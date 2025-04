Democratische burgemeester NY verder als onafhankelijke kandidaat

Adams zei tegen de Amerikaanse nieuwssite Politico dat hij met een onafhankelijke campagne vooral de steun hoopt te krijgen van etnische minderheden die buiten Manhattan wonen. Die groep hielp hem vier jaar geleden ook aan de overwinning. Eind mei hoopt Adams de benodigde 3750 handtekeningen te kunnen inleveren om zichzelf van een plek op de kieslijst te verzekeren.

De politicus kreeg tijdens zijn burgemeesterschap te maken met een corruptiezaak. Hij werd beschuldigd van het aannemen van steekpenningen en illegale campagnedonaties, maar heeft dat altijd ontkend. Woensdag werd bekend dat de rechter die zaak heeft beëindigd. Het ministerie van Justitie wilde niet dat Adams vervolgd werd, zodat hij president Donald Trump kon helpen met de aanpak van illegale migratie. Adams heeft de reputatie dat hij de Democraten vaker bekritiseert dan de Republikeinse president.

Het besluit van oud-politiechef Adams om mee te doen als onafhankelijke kandidaat kan volgens Politico tot een ‘chaotisch spektakel’ leiden bij de verkiezingen in november. New York kiest traditioneel een Democratische burgemeester. Bij de Democraten leidt oud-gouverneur Andrew Cuomo momenteel in de peilingen. Volgens peilingen wordt Adams gesteund door 20 procent van de New Yorkers.