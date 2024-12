Dat meldt CVandaag. De site baseert zich op een artikel van The Christian Broadcasting Network . Het concert zou gegeven worden door het Fins Barokorkest en het Helsinki Kamerkoor. De Messiah is gebaseerd op Bijbelteksten en vertelt het verhaal van Christus’ komst, Zijn lijden en Zijn overwinning op de dood. De Finse school is bang dat sommige leerlingen de inhoud van Händels oratorium aanstootgevend zullen vinden en zet daarom een streep door de uitvoering.

Die beslissing staat niet op zichtzelf. Eerder maakte een leerling in de Finse stad Hämeenlinna bezwaar tegen liederen over het leven van Jezus, die op een school waren uitgevoerd. Het Finse National Non-Discrimination and Equality Tribunal oordeelde daarop dat niet-christelijke leerlingen recht hadden op 1500 euro vanwege genoemde uitvoering. Tot uitbetaling kwam het niet, omdat de commissie Onderwijs en Welzijn van Hämeenlinna dit in november dwarsboomde.

Laura Kajander, directeur van het barokorkest dat mee zou werken aan de uitvoering van de Messiah, zei geschokt te zijn door de annulering van het concert. Voor zover zij weet is het de eerste keer dat iets dergelijks gebeurt. Kajander: „Als concerten worden geannuleerd, zijn het de kinderen die lijden.”

De voormalige Finse premier Päivi Räsänen, zelf christen, reageerde ook op het cancelen van de uitvoering van de Messiah en op de verwikkelingen in Hämeenlinna. Volgens haar zijn beide besluiten in strijd met het gezond verstand. De oud-premier vraagt zich af hoe het kan dat scholen Halloween met heksen en zombiefiguren vieren en tegelijkertijd een lied over Jezus als gevaarlijk beschouwen.

Volgens Christian Network Europe beschouwt circa 65 procent van de Finnen zichzelf als christen, behorend tot de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland, een van de twee nationale kerken in het land.