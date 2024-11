Een woordvoerder van Meta wilde geen details geven over het gesprek, maar benadrukte dat de ontmoeting plaatsvond „op een cruciaal moment voor Amerikaanse innovatie”. Volgens een woordvoerder van Trump ging het om een privéaangelegenheid. „We geven geen reacties op berichten over privéontmoetingen die al dan niet hebben plaatsgevonden”, liet Steven Cheung weten aan persbureau Bloomberg.

Trump en Zuckerberg lagen in het verleden flink met elkaar in de clinch. Na de bestorming van het Capitool in januari 2021 schorste het bedrijf van Zuckerberg de accounts van Trump op Facebook en Instagram. Trump dreigde in die periode Zuckerberg aan te klagen voor inmenging in de verkiezingen van 2020. De Facebook-oprichter en andere leiders uit de techwereld zijn er door Republikeinen vaker van beschuldigd conservatieve meningen te censureren.