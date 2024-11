In april verlaagde Oekraïne al de minimumleeftijd voor mobilisatie van 27 naar 25 jaar. De bovengrens is 60 jaar. Eerder schortte de regering tijdelijk consulaire diensten op voor mannen van dienstplichtige leeftijd die in het buitenland verblijven.

In mei voerde Oekraïne een wet in die het mogelijk maakt dat mensen met een strafblad in het leger kunnen dienen. Volgens sommige functionarissen kan dit leiden tot maximaal 20.000 extra militairen. Wie is veroordeeld voor ernstige misdaden, zoals moord of verkrachting, is uitgesloten van de regeling.

Het Oekraïense leger verliest gestaag terrein in het oosten van het land, terwijl het ook wordt teruggedrongen uit de Russische regio Koersk, waar het in augustus met een verrassingsaanval gebied veroverde.