Computermakers Dell en HP omlaag op Wall Street na cijfers

Beleggers reageerden daarnaast op het inflatiecijfer dat de Federal Reserve als maatstaf hanteert. Dat cijfer kwam in oktober uit op 2,1 procent, wat lager was dan verwacht. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed. De Amerikaanse bank is dit jaar begonnen met het verlagen van de leenkosten doordat de inflatie is afgenomen. In december vergadert de Fed opnieuw over de rente.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 44.992 punten en de breder samengestelde S&P 500-index daalde 0,1 procent tot 6016 punten. Beide graadmeters eindigden dinsdag op nieuwe records. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent en opende op 19.105 punten.

Ook kwamen er nieuwe cijfers over de groei van de Amerikaanse economie naar buiten. Volgens een nieuwe raming groeide de grootste economie ter wereld in het derde kwartaal met 2,8 procent, gelijk aan de groei die eerder was gemeld. Daarnaast vielen de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen iets lager uit dan verwacht.

Veel Amerikaanse beleggers maken zich op voor een lang weekend. Donderdag is Wall Street dicht om Thanksgiving Day. De dag erna, tijdens koopfestijn Black Friday, is de aandelenhandel in New York slechts een halve dag geopend en nemen veel investeerders een vrije dag.

CrowdStrike daalde 4,6 procent. Het cyberbeveiligingsbedrijf, dat in juli een wereldwijde computerstoring veroorzaakte door een fout in een automatische update voor Windows-systemen, gaf een teleurstellende winstverwachting af voor het huidige kwartaal. Workday zakte ruim 10 procent, na een tegenvallende omzetverwachting van de producent van bedrijfssoftware.

De euro was 1,0554 dollar waard, tegen 1,0495 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 69,11 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 73,11 dollar per vat.