Zuid-Holland naar Raad van State om windturbines Spijkenisse

„Als de gemeenteraad besluit door rood te rijden, is dat nog steeds iets wat niet mag”, zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Berend Potjer (energie, GroenLinks-PvdA). Volgens Potjer voldoet de vergunningaanvraag aan alle juridische eisen. Hij benadrukt ook dat onder meer scholen en nieuwe bedrijven niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet zolang Nissewaard geen energie opwekt. „Meer (wind)energie is in deze regio hard nodig. De weigering van de gemeenteraad gaat dan ook ten koste van de inwoners, bedrijven, de buurgemeenten en het vestigingsklimaat.”

Ontwikkelaar HVC Landwind wil windturbines plaatsen langs het water bij Spijkenisse, aan weerszijden van de Hartelbrug. Het energie- en afvalbedrijf, dat dreigt met een schadeclaim van miljoenen euro’s tegen de gemeente, heeft eveneens beroep aangetekend bij de Raad van State.

Volgens de provincie Zuid-Holland, die bemiddelt in het al jaren lopende conflict, heeft Nissewaard afspraken geschonden. De gemeente - in 2015 ontstaan uit een fusie tussen Spijkenisse en Bernisse - heeft in regionaal verband beloofd voor de opwek van 18 megawatt aan duurzame energie te zorgen. Nissewaard wees in 2017 de Brielse Maasdijk aan als zoeklocatie voor een windpark. HVC vroeg een vergunning aan om daar vijf turbines te plaatsen. De gemeente wil echter niet verder gaan dan drie, omdat de andere twee te dicht bij een woonwijk zouden komen. Het leidde tot afwijzing van de aanvraag.

„Er is door het college uitvoering gegeven aan een democratisch besluit, genomen door de gemeenteraad”, zegt wethouder Chris Hottentot van Nissewaard. „Het is nu aan de rechter om hier een uitspraak over te doen.”